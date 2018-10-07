Володин примет участие в совещании спикеров парламентов стран Евразии

Москва, , 00:00 — REGNUM 7−9 октября состоится рабочий визит спикера Госдумы Вячеслава Володина в город Анталью Турецкой Республики для участия в III Совещании спикеров парламентов стран Евразии, сообщает ИА REGNUM. 9 октября Володин примет участие в работе III Совещания спикеров парламентов стран Евразии.

Основная тема мероприятия — экономическое сотрудничество, окружающая среда и устойчивое развитие в Евразии. В совещании примут участие делегации из 41 страны мира.

Инициаторами формата совещания спикеров парламентов стран Евразии в 2016 году выступили Госдума и Национальное собрание Республики Корея. Растущий с каждым годом состав участников показывает востребованность этого уникального формата, который собирает руководителей парламентов со всего евразийского континента.

В рамках визита запланированы двусторонние встречи Володина с главами парламентов. В ходе встреч стороны обсудят вопросы двустороннего межпарламентского взаимодействия, в том числе в рамках действующих межпарламентских комиссий, по линии профильных комитетов палат парламентов, а также перспективы сотрудничества на межпарламентских площадках.

Вместе со спикером Госдумы в составе делегации заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, главы комитетов по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников (КПРФ), по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия»), по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»), по транспорту и строительству Евгений Москвичев («Единая Россия»), по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР), депутаты, представляющие все думские фракции.

Третье совещание парламентов стран Евразии знаковое, отметил в свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). По его словам, прибудет 41 национальная делегация, 26 спикеров национальных парламентов.

«Сегодня формируется парламентское измерение многих интеграционных процессов, которые идут на Евразийском континенте. Это и ЕАЭС, и ШОС и разрастающийся в последние месяцы проект Экономического пояса Шелкового пути. Все это станет предметом обсуждения экономического блока совещания. Будут обсуждаться также вопросы экологии, демографии и, разумеется, совместного противостояния мировым вызовам и угрозам. Это, прежде всего, международный терроризм, наркотрафик», — отметил парламентарий.