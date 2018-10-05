У Тимошенко заявили, что хозяином телеканала NewsOne стал Порошенко

Киев, , 18:14 — REGNUM Реальным хозяином телеканала NewsOne стал президент Украины Петр Порошенко. Об этом 5 октября говорится в заявлении пресс-службыпартии «Батькивщина».

Отмечается, что Порошенко заключил союз с «Оппоблоком» и членом партии «За жизнь» Виктором Медведчуком.

«Сегодня стало окончательно понятно, для чего Банковая устроила потасовку с обвинением «неправильных» телеканалов в «непатриотичной» позиции. У одного из обвиняемых — телеканала NewsOne — внезапно сменился собственник. Теперь им владеет депутат от Оппозиционного блока Тарас Козак. Но нет сомнений, что реальным хозяином стал Петр Порошенко. В конце концов, уже мало кого удивляет его сотрудничество с опоблоковцами и медведчуковцами, в компании с которыми, очевидно, он собирается идти на выборы», — говорится в заявлении.

При этом Порошенко обвинили в концентрации в своих руках украинских медиа.

«Ради сохранения власти Петр Порошенко не брезгует ничем. Подгребает под себя денежные потоки, лихорадочно меняет кадры на местах, меняя десятки лояльных руководителей госадминистраций на ещё более лояльных, формирует «карманную» ЦИК во главе с «ручной» креатурой, концентрирует в своих руках медиа», — отмечается в обращении.

В свою очередь журналистка Кристина Бердинских проинформировала, что новый владелец телеканала NewsOne, депутат Козак — близкий соратник лидера пророссийской организации «Украинский выбор — Право народа» Виктора Медведчука.

«Народный депутат Евгений Мураев написал в Facebook, что сегодня владельцем корпоративных прав телеканала NewsOne стал его коллега Тарас Козак. Тарас Козак — это очень близкий соратник Виктора Медведчука, их братья — бизнес-партнеры. Вот отрывок о нем из моей статьи «Ренессанс кума»… «А вот Козак, бывший замглавы Гостаможни, с 2013 года арендует дом в 609 м² у фирмы «Спорт-тур». Ее конечным собственником является Оксана Марченко, не только известная телеведущая, но и кума Путина и супруга Медведчука», — написала Бердинских в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Украины поддержал проект постановления №9157, которым предложил Совету национальной безопасности и обороны Украины ввести санкции против телеканалов «112 Украина» и NewsOne. Санкции предусматривают ряд ограничений, включая лишение лицензий каналов, запрет на использование радиочастот и блокировку активов. В проекте постановления предлагается применить санкции к связанным с телеканалом «112 Украина» компаниям «Ариадна ТВ», «Новый формат ТВ», «ТВ Выбор», «Телерадиокомпания «112 ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», а также к связанному с NewsOne каналу «Новости 24 часа».