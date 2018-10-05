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Шесть заявлений на пост мэра Великого Новгорода поступило в первый день

Политика

Приём документов продлится до 3 ноября

Великий Новгород, 5 октября 2018, 18:14 — REGNUM  Сегодня, 5 октября, в первый день приёма документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра Великого Новгорода подали заявления шесть кандидатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в информационном отделе городской думы.

О своём желании занять пост градоначальника заявили домохозяин, сотрудничающий с интернет-газетой «Ваши новости» Алексей Качкаев, руководитель организации «Авторемонтный завод Великий Новгород» Антон Кольчугин, начальник отдела ЗАО «Новгородский металлургический завод» Максим Бомбин, вице-спикер Новгородской областной думы, координатор регионального отделения ЛДПР Алексей Чурсинов, лидер фракции «Единая Россия» в Новгородской областной думе Сергей Бусурин и председатель Союза предпринимателей Новгородской области Дмитрий Койков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый этап приёма документов для участия в конкурсе продлится до 18 октября. Затем начнётся второй этап приёма документов (до 3 ноября). Сам конкурс назначен на 14 ноября 2018 года. Кандидатуры на пост мэра Великого Новгорода отберёт комиссия в составе 40 человек, 20 из которых уже делегированы в её состав думой города, остальные 20 назначит губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Окончательное решение по кандидатуре мэра города примут депутаты думы Великого Новгорода.

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Избрание мэра Великого Новгорода по конкурсу
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