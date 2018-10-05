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Европарламент обсудит введение «гуманитарных виз» для мигрантов

Политика

Депутаты выяснили, что 90% тех, кому предоставляется международная защита в странах ЕС, попадают в Евросоюз незаконным путем

Брюссель, 5 октября 2018, 18:14 — REGNUM  10 октября комитет по гражданским свободам Европарламента рассмотрит проект введения «европейских гуманитарных виз для мигрантов», сообщает Italia Oggi в пятницу, 5 октября.

В пояснительной записке отмечается, что, как выяснили депутаты, 90% тех, кому предоставляется международная защита в странах ЕС, попадают в Евросоюз незаконным путем.

В этой связи европарламентарии намерены предложить ищущим убежища мигрантам заблаговременно обращаться в посольства стран-членов ЕС в своих странах за получением таких виз.

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