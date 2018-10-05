«Транзит усов»: в Петербурге передали власть без «клоунад»

Санкт-Петербург, , 18:34 — REGNUM В Петербурге 5 октября состоялось прощание с Георгием Полтавченко, оставившим пост губернатора, который он занимал с 2011 года. Город Полтавченко не покинет и будет работать в Объединенной судостроительной корпорации со штаб-квартирой в Северной столице. Бывший градоначальник простился с коллегами, поблагодарил петербуржцев за поддержку и сообщил: он ушел без сожалений и всех простил.

Церемонию назначили на 11:00 5 октября, всего спустя два дня после того, как президент Владимир Путин отправил Полтавченко в отставку. Слухи о возможном закате этой губернаторской звезды распространились еще в ночь на 3 октября, но пресс-секретарь Смольного Андрей Кибитов шутил в соцсетях про «упитанных уток», которые разлетались по осени. Но сегодня аппарату городской администрации явно было не до шуток.

На мероприятие позвали журналистов. Им не очень часто доводилось бывать в Смольном в последние семь лет, так что пришла целая толпа. Ожидался аншлаг, людей, не служащих в Смольном, просили не занимать сидячие места в огромном Световом зале. «Дайте нам попрощаться спокойно», — сетовали в коридорах. Многие были настроены скорбно-торжественно, в основном, облачились в темное, а на тех, кто оделся ярко не по случаю, шикали: «В администрации как на базаре».

Но, в итоге, аншлага не случилось. Георгий Полтавченко поднялся на трибуну, а минимум четверть зала пустовала.

«Семь лет назад мне было оказано высокое доверие президента: я был назначен губернатором нашего славного города Петербурга. Затем высочайшее доверие мне оказали жители Петербурга, избрав меня губернатором», — напомнил Полтавченко.

Действительно, в 2014 году он получил на выборах почти 80% голосов петербуржцев, пришедших на избирательные участки. Остается загадкой, почему улицы не заполнены людьми, протестующим против досрочной отставки всенародно любимого градоначальника. Но Георгий Полтавченко нечаянно ответил и на этот вопрос.

«Александр Дмитриевич (Беглов) не допустит никаких клоунад, политических буффонад в нашем городе, который не терпит политической шумихи, трескотни, которая сегодня возникает в некоторых местах», — сказал экс-губернатор.

Назначенный президентом врио губернатора Александр Беглов, внимал из президиума.

Полтавченко предостерег Беглова: время сложное, страна испытывает давление, ее пытаются расшатать изнутри. «Александр Дмитриевич — человек правильный, традиционных политических и моральных взглядов. Думаю, в этом плане городу повезло», — успокоил Полтавченко собравшихся.

Он сообщил, что семь лет в кресле губернатора пролетели как миг, и он очень этому «рад и счастлив». В эти годы он опирался на профессионализм собравшихся чиновников, надежных соратников и партнеров. А жители Петербурга его вдохновляли на работу. Их поддержку он чувствовал «практически каждый день, каждую минуту».

«Я был, есть и остаюсь петербуржцем, и дальнейшая моя работа будет связана с городом очень тесно. Поэтому будем встречаться. Уверен, что и на новом месте работы я смогу принести пользу и городу, и отечеству», — заключил Полтавченко.

Эти слова встретили бурными аплодисментами. Чиновники вскочили на ноги. Теперь из президиума было не видно пустых мест в зале. Наконец, они успокоились, и на трибуну вышел врио губернатора Александр Беглов.

Он был так же усат, как и Георгий Полтавченко, и держал себя привычно. В конце концов, город однажды он уже возглавлял, пусть и недолго, в 2003 году, после отставки Владимира Яковлева, накануне избрания Валентины Матвиенко.

Позднее вице-губернатор Анна Митянина скажет, что в Смольном давно сложилась традиция транзита власти, и эмоциональный фон в разные годы был разный. Сегодняшний транзит произошел на глазах у сотен людей. Эмоциональный фон было описать затруднительно.

С одной стороны, Александр Беглов тут же принял на работу всех, кого вчера уволил Полтавченко. «Каких-то больших изменений я пока не вижу. Коллектив всегда волнуется, когда меняется руководитель, я тоже волнуюсь, когда меняется руководитель, это естественно», — вспомнил Беглов это полузабытое для него чувство.

Но свою работу с коллегами в Смольном начинает с чистого листа, пообещал Беглов. Никаких резких движений. Профессионализм и результативность — вот его единственные требования. «Никого из Москвы не привезу, естественно, все мы здесь местные», — посмеялся в усы новый начальник.

Правда, затем посыпались тревожные намеки. Один из самых важных вопросов, заявил Беглов, для работы на благосостояние города и жителей — «отсутствие коррупционных скандалов». Это первое, о чем он сказал относительно внутренней политики и своего присутствия в кресле губернатора.

«Мы будем за этим следить, знаем, как это делать, — обвел взглядом присутствующих Беглов. — Эти вопросы не должны возникать в нашей с вами большой профессиональной среде». Создавалось ощущение, что лист, с которого он начинает работу с подчиненными, все же не совсем чистый.

Врио губернатора попросил помощи на первых порах, ведь объем информации при вхождении в должность главы пятимиллионного мегаполиса очень большой.

«Так что прошу продолжать трудиться, не собирать вещи… Если у кого-то какие-то есть грешки, то лучше, конечно, завтра собрать, — продолжал сыпать намеками Беглов. — А если всё нормально, то будем продолжать работать».

Он уверен, что вопреки всему, администрации удастся, наконец, услышать от горожан: «У нас классное правительство, классное руководство, и вообще, всё в городе хорошо».

Затем он вручил Георгию Полтавченко герб города, почетный знак за заслуги перед Петербургом и пригласил всегда заходить на чай в Смольный.

В этот раз зал аплодировал так долго, что Полтавченко пришлось призвать бывших подчиненных к порядку. Он улыбался, позже сообщил, что сегодня спал на целый час дольше обычного, на новую работу выходит только в понедельник. У Георгия Полтавченко всё было хорошо.

«Ни о чем не жалею. Честно. То, что говорил коллективу, сейчас скажу: для меня эти семь лет пролетели, как один миг. Когда нечем заниматься или занимаешься нелюбимым делом, то минуты кажутся часами, а часы кажутся годами. У меня все наоборот. Как один миг», — рассказал он журналистам.

Полтавченко считает, что его команде удалось приумножить красоту Петербурга, а не только сохранить ее, а также вывести город на путь экономического роста. «Я хотел бы отметить с удовлетворением, что я, мягко говоря, своему преемнику оставляю не пепелище, а динамически развивающийся город», — похвастался экс-губернатор.

Конечно, всё запланированное сделать не удалось, но это банально от нехватки времени. Ведь планировал он на более длительный срок — стоит вспомнить хотя бы стратегии 2030 или 2035! Недавно еще не исключал, что будет участвовать в выборной кампании 2019 года. Но теперь всё переменилось.

«Так получилось, президент принял решение, и я сегодня уже сменяю Георгия Сергеевича на должности губернатора Санкт-Петербурга. Такая преемственность остается», — ранее объяснил ситуацию Александр Беглов.

«Как гражданин Петербурга, свой голос на выборах я отдаю Александру Дмитриевичу Беглову», — объявил Георгий Полтавченко.

Разве он будет избираться, недоуменно поинтересовались у бывшего главы Северной столицы.

«Это надо у него спросить», — быстро нашелся экс-губернатор.

На прощанье он поблагодарил и представителей СМИ, с которыми не так уж часто ему приходилось общаться за эти семь лет.

«Благодарен всем, особенно тем, кто был объективен. А кто не был объективен, тех прощаю», — сказал Полтавченко и, возможно, в последний раз удалился от журналистов по длинному смольнинскому коридору. Вслед ему взирал каменными глазами Петр Великий.

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