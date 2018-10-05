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Депутаты от ЕР возглавили почти все комитеты во владимирском заксобрании

Политика

Представители «Единой России» заняли семь постов председателей комитетов из восьми

Владимир, 5 октября 2018, 18:04 — REGNUM  Депутаты законодательного собрания Владимирской области на заседании 5 октября распределились по комитетам и назначали их председателей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, семь из восьми комитетов возглавили представители «Единой России».

Единственный комитет, председателем в котором назначен не представитель «Единой России», — комитет по социальной политике и здравоохранению. Его возглавил Сергей Бирюков, представляющий партию «Справедливая Россия».

При этом депутаты приняли решение сократить число комитетов. В прошлом созыве их было девять. 5 октября были объединены комитет по вопросам здравоохранения, демографии, материнства и детства, и комитет по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветеранов и инвалидов. Как сообщил председатель заксобрания Владимир Киселев, если в будущем возникнут какие-либо проблемы, депутаты вернутся к этому вопросу.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов заксобрания состоялись 9 сентября. По итогам голосования 23 места в парламенте заняли представители «Единой России», семь мест достались КПРФ, четыре — ЛДПР, три — «Справедливой России», одно — Коммунистической партии социальной справедливости.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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