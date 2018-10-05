«Абсурдное решение» – член Совфеда о резолюции Сената США по «голодомору»

Москва, , 18:10 — REGNUM Сенат США, принявший резолюцию о признании так называемом «голодоморе», не стремился сделать реверанса в сторону Украины, считает член комитета Совфеда РФ по международным делам Олег Морозов. Об этом он заявил 5 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова президента Украины Петра Порошенко, который, рассуждая о решении американского Сената, пустился в рассуждения о формировании некой «проукраинской мировой коалиции».

«Эту коалицию нужно чем-то подпитывать, — сказал Морозов. — Эта коалиция должна с точки зрения Порошенко жить долго для того, чтобы этот режим сохранялся долго. Здесь любые средства хороши, и даже такое абсурдное решение, которое принял американский Сенат. Очевидно, что это политическое решение. То, что американцы его приняли, совсем не обязательно означает, что они хотели сделать реверанс в сторону Украины. Это они нам привет передают. Порошенко же пытается любое антироссийское действие, которое предпринимают американцы или европейцы, обязательно «приваривать» к своей антироссийской линии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил американский Сенат за признание голода 1932−1933 годов «геноцидом украинского народа». По его словам, это свидетельствует о стратегическом партнёрстве Украины и США.

«Думаю, что это продолжение той тщательной работы по формированию проукраинской мировой коалиции», — заявил Порошенко.

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