Пятница, 5 Октября 2018 года
18:16:07 МСК

«Абсурдное решение» – член Совфеда о резолюции Сената США по «голодомору»

Политика

Олег Морозов объяснил мотивы, которыми руководствуется президент Украины

Москва, 5 октября 2018, 18:10 — REGNUM  Сенат США, принявший резолюцию о признании так называемом «голодоморе», не стремился сделать реверанса в сторону Украины, считает член комитета Совфеда РФ по международным делам Олег Морозов. Об этом он заявил 5 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова президента Украины Петра Порошенко, который, рассуждая о решении американского Сената, пустился в рассуждения о формировании некой «проукраинской мировой коалиции».

«Эту коалицию нужно чем-то подпитывать, — сказал Морозов. — Эта коалиция должна с точки зрения Порошенко жить долго для того, чтобы этот режим сохранялся долго. Здесь любые средства хороши, и даже такое абсурдное решение, которое принял американский Сенат. Очевидно, что это политическое решение. То, что американцы его приняли, совсем не обязательно означает, что они хотели сделать реверанс в сторону Украины. Это они нам привет передают. Порошенко же пытается любое антироссийское действие, которое предпринимают американцы или европейцы, обязательно «приваривать» к своей антироссийской линии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил американский Сенат за признание голода 1932−1933 годов «геноцидом украинского народа». По его словам, это свидетельствует о стратегическом партнёрстве Украины и США.

«Думаю, что это продолжение той тщательной работы по формированию проукраинской мировой коалиции», — заявил Порошенко.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко поблагодарил США за признание «голодомора»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Голод 1932-33 годов на Украине (т.н. голодомор)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить