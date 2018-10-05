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Обыски в полиции: главный антикоррупционер Екатеринбурга отправлен в СИЗО

Политика

Эдуарду Воронину вменяют превышение должностных полномочий

Обыски в полиции: главный антикоррупционер Екатеринбурга отправлен в СИЗО
Цитата из т/с «Рождённая революцией». Реж. Григорий Кохан. 1977. СССР
Оборотень в погонах

Екатеринбург, 5 октября 2018, 17:49 — REGNUM  В Екатеринбурге арестован начальник отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции городского управления МВД Эдуард Воронин. Решение принял Ленинский райсуд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Силовик арестован на два месяца. Ему вменяют превышение должностных полномочий.

По некоторым данным, речь идёт о крышевании игорного бизнеса. Сам Эдуард Воронин не считает себя виновным.

Напомним, Воронин был задержан 3 октября. Этому предшествовали обыски на его рабочем месте и у него дома.

Также задержаны двое бывший высокопоставленных сотрудников свердловской полиции. Они проходят по тому же делу.

Читайте ранее в этом сюжете: Эхо обыска в полиции Екатеринбурга: следствие требует ареста

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