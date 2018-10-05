Беглов первым делом займется проблемами ЖКХ

Санкт-Петербург, , 17:52 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов намерен уделить особое внимание проблемам жилищно-коммунального хозяйства. Об этом он заявил 5 октября телеканалу «Россия 24».

«Прежде всего, конечно, это проблемы ЖКХ, которые существовали и существуют, хотя очень многое здесь и сделано, — сказал Беглов о своих приоритетах в новой должности. — Это вопросы (работы) управляющих компаний. Жители города платят реальные деньги за обслуживание, за содержание своих домов, и они должны получать качественные услуги. Чтобы их не обманывали, чтобы вовремя производили необходимый ремонт или заменяли какие-то коммуникации».

«Поэтому я, прежде всего, усилю работу дежурной службы и займусь вопросами ЖКХ», — резюмировал Беглов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Александр Беглов был представлен коллективу городской администрации в Смольном. Он попросил чиновников не беспокоиться о своей должности, а спокойно работать: врио губернатора не собирается никого привозить «из Москвы».

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Напомним, что проблемы ЖКХ в Петербурге иногда оборачиваются трагедиями. 28 сентября, в первый день отопительного сезона, из-за прорыва трубы с горячей водой, хлынувшей в подвальное помещение кафе, в центре Петербурга погибли два молодых человека.

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