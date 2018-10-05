Продажа российских ЗРК С-400 Индии. Чем рискуют участники сделки?

Сергей Кузьмичёв, , 18:04 — REGNUM

В ходе визита Владимира Путина в Индию был подписан договор о поставке этой стране российской зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» на общую сумму свыше $5 млрд. Эта сделка обсуждалась долго, подвергалась различным нападкам внешнеполитического характера и длительное время находилась в центре внимания мировых СМИ.

Мы сейчас не будем рассматривать технические вопросы этого соглашения. Рассмотрим его под углом международной политики и региональных сложностей. Чем рискуют участники сделки, и что они приобретают?

Начнем с того, что, подписав договор о покупке у России комплексов С-400, Индия полностью соблюдает свои самые разносторонние интересы и мало чем рискует. Нью-Дели, скорее всего, не подпадет под воздействие санкций США, так как Вашингтону более чем достаточно обострения отношений с Китаем как по военно-технической, так и по экономико-политической части.

Белый дом не только дорожит Индией как потенциальным покупателем американского оружия, но и надеется сделать из нее своего союзника в противостоянии с Китаем. Поэтому Вашингтон, скорее всего, молча проглотит этот контракт и сделает вид, что ничего не было.

Индийское руководство прекрасно знает об этих надеждах США и вовсе не горит желанием попадать в какую-либо зависимость от них. Нью-Дели отдает себе отчет в том, что любая зависимость от США может обернуться непредсказуемыми последствиями.

Поэтому выбор сделан в пользу России, которая никак не замешана в треугольнике сложных региональных отношений Китая, США и Индии. Мало того, военный конфликт между Индией и Китаем для России невыгоден, чего нельзя сказать о США.

Кроме того, в случае военного конфликта с любой из сторон этого треугольника, Индия не останется беззащитной перед воздушным или ракетным нападением по инициированным извне «техническим причинам». Если бы Индия сделала выбор в пользу американских систем ПВО, то Вашингтон смог бы манипулировать возможностью нейтрализовать эти системы в критический момент. Примеры таких случаев индийскому руководству прекрасно известны.

Что от этой сделки, кроме денег, получает Россия, и чем она рискует? Теоретически Россия рискует лишиться монополии на производство ракетных систем ПВО, которые сейчас признаны лучшими в мире. Однако этот риск маловероятен, ибо военно-промышленный комплекс Индии обладает очень скромным потенциалом — явно недостаточным даже для простого копирования российских зенитно-ракетных систем.

Может показаться, что продажа С-400 Индии повредит отношениям России и Китая. Но эти отношения базируются на таком прагматическом фундаменте, что индийская сделка по С-400 их не то что поколебать, даже поцарапать не сможет.

С другой стороны, Россия рискует получить новые санкции со стороны обиженных этой сделкой США. Но Вашингтон извергает эти санкции со скоростью бешеного принтера, так что Москве должно быть безразлично, по какому поводу будут введены очередные ограничения.

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