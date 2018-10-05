В Westinghouse заявили об отсутствии следов взлома в результате кибератаки

Вашингтон, , 17:40 — REGNUM Американская компания Westinghouse не обнаружила признаков успешного взлома её компьютерных систем в результате предполагаемой хакерской атаки, о которой ранее заявило министерство юстиции США. Об этом 5 октября сообщила РИА Новости представитель компании Сара Кассела.

По её словам, в обвинительном заключении, действительно, говорится о том, что сотрудникам фирмы поступали сообщения с опасными ссылками, однако в Westinghouse не обнаружили свидетельств того, что фишинговые кампании были успешными и привели к взлому систем.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министерство юстиции обвинило семерых граждан России в атаке на серверы энергетической компании Westinghouse Electric Co. По данным американской стороны, хакеры с ноября 2014 года выполняли «техническую разведку» для получения доступа к IP-адресам, доменам и сетевым портам компании.

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