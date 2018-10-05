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Владимирские депутаты заменили Ольгу Хохлову на посту вице-спикера

Политика

Место Ольги Хохловой, назначенной членом Совета Федерации от заксобрания Владимирской области, займет единоросс Дмитрий Рожков

Владимир, 5 октября 2018, 17:36 — REGNUM  Депутаты законодательного собрания Владимирской области на заседании 5 октября избрали заместителя председателя парламента, который займет место Ольги Хохловой, назначенной членом Совета Федерации. Как сообщила пресс-служба заксобрания, им стал представитель «Единой России» Дмитрий Рожков.

«В предыдущем созыве ЗС он возглавлял комитет по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства», — отметили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что Ольга Хохлова, занимающая пост секретаря владимирского отделения партии «Единая Россия», 5 октября была делегирована в Совет Федерации от заксобрания Владимирской области. Ранее региональный парламент представлял Сергей Рыбаков. Отметим, что на первом заседании, которое состоялось 28 сентября, председателем заксобрания был избран Владимир Киселев.

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