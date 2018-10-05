Мэр Нижнего Тагила будет выбран из пяти кандидатов

Нижний Тагил, Свердловская область, , 17:21 — REGNUM В свердловском Нижнем Тагиле нового мэра будут выбирать из пяти кандидатов. Все они будут представлены депутатам городской думы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

При этом трое кандидатов были рекомендованы 5 октября конкурсной комиссией к избранию Среди них Данила Кукутин, Евгений Рохлин и Владислав Пинаев. Именно последний является основным кандидатом на этот пост.

Кандидатов на пост главы гордума рассмотрит 15 октября.

Напомним, пост мэра стал вакантен в конце мая. Градоначальник Сергей Носов был назначен врио губернатора Магаданской области. Его временным преемником стал Владислав Пинаев.