В Армении на пост министра назначен поддержавший Пашиняна депутат

Ереван, , 16:55 — REGNUM Указом президента Армении Армена Саркисяна депутат Национального собрания Феликс Цолакян сегодня назначен на должность министра по чрезвычайным ситуациям, Гарегин Баграмян — на должность министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов, а Акоп Аршакян — на должность министра транспорта, связи и информационных технологий.

По словам Феликса Цолакяна, он принял это предложение с целью помочь правительству. «Вы знаете, я изначально, с первого дня, был за то, что новому правительству нужно постоянно помогать, нужно не мешать в первую очередь, а во вторую очередь нужно помогать. И я, будучи за то, чтобы помогать, также всячески содействовал работе нового правительства, в связи с этим я принял предложение», — отметил он в эфире «Радио Азатутюн».

Феликс Цолакян был единственным членом фракции Республиканской партии Армении (РПА), кто, пойдя против решения фракции, 1 мая проголосовал за кандидатуру Николы Пашиняна на пост премьер-министра, после чего покинул фракцию.

В прошлом Цолакян занимал различные должности в силовых структурах, был заместителем директора Службы национальной безопасности, до избрания депутатом занимал должность губернатора Ширакской области.

Акоп Аршакян является членом партии «Гражданский договор» и до этого назначения был первым заместителем министра.

Все три сферы возглавляли министры от партии «Процветающая Армения» (ППА). После того как 2 октября за проект спорных поправок в закон о регламенте НС вместе с фракцией Республиканской партии Армении (РПА) проголосовали также депутаты фракций «Царукян» и «Дашнакцутюн», премьер-министр Никол Пашинян на митинге у здания парламента заявил об увольнении министров и губернаторов от ППА и «Дашнакцутюн». По словам премьера, принятие этого законопроекта, усложняющего процесс роспуска парламента, является заговором против армянского народа и контрреволюцией. В тот же день президент Армен Саркисян принял предложение Пашиняна об увольнении министров.

На данный момент вакантны три министерских и шесть губернаторских портфелей.

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