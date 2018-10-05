Мэр Нижнего Новгорода не собирается уходить

Нижний Новгород, , 16:47 — REGNUM Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов в ходе брифинга категорически опроверг слухи о возможном переходе в одно из федеральных ведомств. Он сказал, что не собирается покидать пост главы города «ни завтра, ни послезавтра».

«Это стандартный процесс. У нас каждое должностное лицо через короткое время начинают провожать», — цитирует градоначальника НИА «Нижний Новгород».

Панов отметил, что несколько удивлен вопросом об уходе с поста главы Нижнего Новгорода.

«У меня есть мои должностные обязанности и ответственность перед городом. Ни о каком переходе, ни завтра, ни послезавтра речи не идет», — заключил Панов.

Читайте также: От политзачистки до похищения детей: нижегородская неделя

Напомним, в течение предыдущей недели в информационном поле активно муссировался слух о переходе Панова на пост замминистра экологии России. «Возможность перехода Владимира Панова на работу в Москву есть всегда — в этом «рекрутерском» принципе и заключается главный тренд федеральной кадровой политики. Вызвали — взял под козырек — переехал. Конечно, быть в таком кадровом резерве почетно, но нормальной планомерной работе это мешает (если чиновник вообще настроен работать в текущей должности). Судя по последним шагам Панова, он старается не обращать внимания на перспективы вызова в центр и выстраивает долгосрочную стратегию — максимально возможную в его ситуации», — писали telegram-каналы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Владимир Панов стал главой Нижнего Новгорода в январе 2018 года в рамках завершения перехода областного центра к единоглавой модели управления. Срок полномочий нового главы истекает через пять лет.

В ходе голосования в нижегородской гордуме кандидатуру Панова поддержали «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, а также независимый депутат гордумы.

При этом в 2010—2016 годах Панов являлся депутатом городской думы Нижнего Новгорода, а затем был избран депутатом Госдумы РФ.

Читайте также: Ожидаемый результат: единым главой Нижнего Новгорода стал Панов