Шхагошев: Требование отставки Евкурова заводит ситуацию в тупик

Москва, , 16:41 — REGNUM Требование отставки главы Ингушетии Юнус-Бек Евкурова заводит ситуацию в тупик. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев.

«Оппозиция в Ингушетии, если эта оппозиция действительно конструктивна, должна выйти на прямой разговор с Евкуровым, как это уже сделал он сам. Он уже пригласил их, приходите и разговаривайте. А требование отставки заводит ситуацию в тупик», — сказал Шхагошев.

По мнению парламентария, Евкуров показал, что мужской характер и воля — это черты сильного человека.

«Несмотря на всю напряженность и непредсказуемость ситуации, глава Ингушетии честно вышел к людям, не отсиживаясь в кабинете, не пережидая бури. Евкуров этим подтвердил свою ответственность, подтвердил, что он открыт и готов к самым тяжёлым переговорам по очень непростым вопросам лицом к лицу ‑ и в разбушевавшейся толпе, и за безопасным столом переговоров», — указал депутат.

Среди основных требований организаторов митинга отставка Юнус-Бека Евкурова с правительством и отменой ратифицированного соглашения о границе с Чечней.

Ранее глава ЧечниРамзан Кадырови глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение об административной границе между регионами. Дальнейшим шагом для закрепления этого соглашения должно было стать рассмотрение вопроса о границе парламентами субъектов, а после этого границы между республиками должен утвердить Совфед. Парламент Чечни одобрил этот договор 4 октября, и глава Чечни подписал его в качестве закона. По официальным данным, одобрил законопроект и парламент Ингушетии. Однако, недовольные этим решением граждане вышли на акцию протеста.