На инаугурацию владимирского губернатора приедут Щеголев и Жириновский

Владимир, , 16:31 — REGNUM В инаугурации губернатора Владимирской области Владимира Сипягина примут участие полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщила 5 октября пресс-служба администрации Владимирской области.

Торжественная церемония вступления главы области в должность пройдет 8 октября. Также ожидается, что инаугурацию посетят депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и Митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий.

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора Владимирской области изначально были назначены на 9 октября. В них принимали участие четыре кандидата, однако ни одному из них не удалось набрать более 50%. Из-за этого был назначен второй тур выборов, в который вышли действующий глава области Светлана Орлова («Единая Россия») и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. В итоге Владимир Сипягин получил 57% голосов.

Отметим, что избранный губернатор уже получил «подарок» от депутатов заксобрания области. На первом заседании нового созыва был принят закон, согласно которому новый глава области будет обязан согласовывать своих заместителей с депутатами. Документ подписала Светлана Орлова, которая пока еще исполняет обязанности губернатора. В КПРФ такое решение назвали попыткой «спеленать» избранного людьми первого лица области.

Читайте ранее в этом сюжете: ЛДПР оспорит в суде закон, «спеленавший» владимирского губернатора