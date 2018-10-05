«США говорят о преступлениях СССР, чтобы скрыть свои собственные»

Москва, , 16:27 — REGNUM Российские либералы по указке из США организовали в РФ чудовищное мероприятие, в результате которого в два раза упала рождаемость и в два раза выросла смертность. Об этом 5 октября заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя решение Сената США принять резолюцию о признании так называемого «голодомора» на Украине.

«Эти люди с таким удовольствием говорят о преступлениях СССР для того, чтобы отвлечь внимание от своих собственных преступлений на территории нашей страны, — сказал Делягин. — Геноцид был у нас, в котором погибали наши родственники и наши друзья совсем недавно, когда американские ставленники — либералы, прямо выполняя указания своих хозяев, осуществили чудовищное мероприятие: у нас в два раза упала рождаемость, в два раза выросла смертность, и до сих пор либералы нам рассказывают, что это естественный процесс».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил американский сенат за признание голода 1932−1933 годов «геноцидом украинского народа». По его словам, решение американских парламентариев свидетельствует о стратегическом партнёрстве Украины и США.

«Думаю, что это продолжение той тщательной работы по формированию проукраинской мировой коалиции», — заявил он.

Отметим также, что голод 1930-х годов, обрушившийся на Украину, Россию, Белоруссию и Казахстан, на Украине в настоящее время характеризуют как «голодомор», организованный властями СССР с целью «направленного геноцида украинцев».

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