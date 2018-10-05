В Крыму визиты иностранных политиков считают подвигом

Симферополь, , 16:17 — REGNUM Участники иностранных делегаций, приезжающих в Крым, совершают гражданский подвиг. Такое мнение 5 октября во время встречи с прибывшими на полуостров представителями Норвегии высказал спикер крымского парламента Владимир Константинов.

«Это настоящие друзья, которые имеют возможность самостоятельно видеть, что происходит у нас на полуострове. При этом все они потом отмечают, что реальное положение дел в нашей республике не соответствует тому, что рассказывают западные СМИ», — отметил Константинов, подчеркнув, что народная дипломатия может сломить эту ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, во время четвёртого международного экономического форума в Ялте генсек французской политической партии «Национальный фронт», сопредседатель фракции «Европа наций и свобод» в Европарламенте Николя Бе призвал Европу признать и уважительно отнестись к суверенному выбору жителей Крыма в пользу России.