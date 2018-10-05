Кучма рассказал, кто его заменит на переговорах в Минске

Киев, , 16:44 — REGNUM Преемником бывшего президента Украины Леонида Кучмы в трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе может стать советник президента Порошенко, дипломат Руслан Демченко, сообщил Кучма 5 октября журналистам, передаёт ТАСС.

«Вопрос о преемнике будет решать президент. Я уже свое мнение высказывал, что со мной всегда был советник президента Руслан Демченко. Он был первым заместителем министра иностранных дел. Но это мои мысли», — рассказал Леонид Кучма.

При этом экс-президент выразил сомнение по поводу результативности работы трёхсторонней контактной группы.

Напомним, 2 октября бывший президент Украины Леонид Кучма заявил о прекращении работы в переговорах по Донбассу в связи с почтенным возрастом.

Читайте ранее в этом сюжете: Леонид Кучма завершает работу в Контактной группе по Украине