Европарламент вступился за преследуемых журналистов в Белоруссии

Минск, , 15:58 — REGNUM Китай должен положить конец массовым произвольным задержаниям меньшинств в регионе Синьцзян, Белоруссия должна прекратить преследование и задержания журналистов, а ОАЭ должны освободить всех узников совести — об этом говорится в резолюции Европарламента, принятой сегодня, 4 октября на пленарной сессии в Страсбурге.

«Депутаты Европарламента осуждают произвольные аресты и задержания представителей этнических меньшинств, журналистов и правозащитников в Китае, Белоруссии и Объединенных Арабских Эмиратах», — сказано в официальном сообщении Европарламента по итогам пленарного заседания.

«Власти Белоруссии должны прекратить преследование и задержание журналистов», — убеждены европарламентарии.

Они констатировали ухудшение свободы слова и режима деятельности СМИ, осудив не прекращающиеся задержания и «государственное преследование журналистов и независимых новостных агентств в стране». Европарламентарии также считают категорически неприемлемыми недавно принятые Нацсобранием Белоруссии поправки в закон о СМИ, «которые используются для создания бюрократического бремени для журналистов и ужесточения контроля над Интернетом».

Европарламент сожалеет о том, что власти Белоруссии продолжают свою репрессивную и недемократическую политику в отношении журналистов, юристов, политических и профсоюзных активистов, других субъектов гражданского общества. По мнению евродепутатов, такие репрессии тормозят любое укрепление отношений с Евросоюзом и более широкое участие в программе ЕС для постсоветских республики « Восточное партнерство ».

Европарламент «настоятельно призывает власти положить конец всем судебным преследованиям, запугиваниям и угрозам в отношении журналистов и независимых средств массовой информации, а также разрешить всем новостным порталам действовать свободно». При этом ни « дело регнумовцев », ни « дело БелТА » в тексте резолюции не фигурируют.

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В резолюции содержится призыв к властям Белоруссии «укрепить уважение к демократическим принципам, верховенству закона, правам человека и основным свободам, уважение к правдивой и объективной журналистике — как это и предусмотрено Всеобщей декларацией прав человека, а также международными и региональными документами по правам человека, ратифицированными Белоруссией».

Политзаключённые в Белоруссии должны быть немедленно освобождены, считают депутаты Европарламента. Они призвали руководителя внешней политики ЕС Федерику Могерини внимательно следить за ситуацией в области свободы СМИ в этой постсоветской республике.

Претензии к Китаю основаны на сведениях о «недавних систематических и произвольных массовых задержаниях представителей уйгурских, казахских и других этнических меньшинств в Синьцзянском районе китайскими властями». Депутаты Европарламента требуют немедленного прекращения такой практики и безоговорочного освобождения задержанных.

Евродепутаты настоятельно призвали правительство КНР закрыть все лагеря и центры содержания под стражей в этом районе выразили свою глубокую озабоченность сообщениями о государственном преследовании и запугивании уйгуров за рубежом. Депутаты также требуют, чтобы журналисты и международные наблюдатели имели свободный доступ к провинции Синьцзян.

ОАЭ удостоились критики за содержание в тюрьме узника совести Ахмеда Мансура, подвергнутого пыткам, а также его товарищей. Депутаты Европарламента требуют немедленного и безоговорочного освобождения задержанных и снятия с них всех обвинений.

«Это также касается всех других узников совести, задержанных властями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ)», — отметили в пресс-службе Европарламента.

Европарламентарии призвали власти эмиратов пересмотреть законы страны, в том числе о борьбе с терроризмом и киберпреступлениях, поскольку они неоднократно использовались для судебного преследования правозащитников. Кроме того, депутаты Европарламента одобрили необходимость установления в ЕС запрета на продажу в ОАЭ и обслуживание любого оборудования систем безопасности в ОАЭ из-за опасений использования его властями эмиратов для репрессий.

Напомним, принимая резолюцию по правам человека 4 октября, депутаты Европарламента не ограничились проблемами соблюдения прав человека и свободы слова в Белоруссии, указав также на проблему строительства в республике атомной электростанции. В частности, европарламентарий-либерал Пятрас Ауштрявичюс заявил : «Политический монстр Александр Лукашенко создаёт себе атомного монстра — Белорусскую (Островецкую) АЭС . Будет затоптано основное право жителей Белоруссии и всей Европы — право на безопасность».