«Скоро дойдет до миллиарда» – политолог о лукавой статистке «голодомора»

Москва, , 16:05 — REGNUM Голод 1932−1933 годов был общей трагедией советского народа и не выбирал жертв по национальному признаку. Об этом призвал не забывать политолог Владимир Корнилов, выступивший 5 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале с комментарием по поводу принятия Сенатом США резолюции о признании голода 1932−1933 годов «геноцидом украинского народа».

«Посмотрите на саму резолюцию, — сказал Корнилов. — Там всего пять коротких пунктов о том, что «признаем выводы сенатской комиссии от 22 апреля 1988 года». Тридцать лет прошло. Они всё это время думали: признавать эти выводы или не признавать? Я уже видел статистику и в 20 млн, и в 40 млн, так как считают и не родившихся, и не родившихся внуков. Скоро дойдет до миллиарда!»

Кроме того, политолог отметил, что он подробно изучил труд Виктора Ющенко, посвященный так называемому «голодомору».

"Действительно грандиозный труд — со всех архивов Украины собирали данные о жертвах, умерших с диагнозами «голод», «истощение» и так далее, — объяснил Корнилов. — Поняли, что получается мало. Потом считали с середины 1932 и до середины 1933 всех, кто умер. Тоже мало».

Чтобы добиться внушительных цифр, составители этой статистики, по словам Корнилова, не гнушались тем, что включали в число жертв голода погибших под трамваем, в аварии в шахте и так далее.

«Я изучил и этническую картину, — добавил Корнилов. — Например, 77% умерших в городе Бердянске — это русские, а 13% — украинцы. В одном селе 100% умерших — немцы этнические. Это наша общая трагедия. Голод по этносу не выбирал людей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года Госдепартамент США выступил с заявлением о поддержке Украины в её памяти о «трагедии, организованной СССР», а также осудил «попытки отрицать её как исторический факт».

Также отметим, что законы о признании «голодомора» как «геноцида украинского народа» были приняты Верховной Радой Украины при президентеВикторе Ющенко. Позже при Петре Порошенко в 2016 году МИД Украины было поручено вести работу по признанию «голодомора» мировым сообществом и международными организациями.

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