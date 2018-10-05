Романо Проди настаивает, что Евросоюзу нужны мигранты из Африки

Рим, , 15:49 — REGNUM Из-за демографических процессов в Европе Евросоюзу «необходимы» мигранты из Африки, заявил в пятницу, 5 октября, экс-премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди, передает информагентство Ansa.

К примеру, Италия «в течение одного поколения потеряла целую Эмилью-Романью» (то есть численность населения сократилось на целую провинцию — прим. ИА REGNUM ), а в следующие четыре года число граждан в возрасте 65+ увеличится на миллион человек, отметил Проди.

При этом численность населения Африки в течение ближайших ста лет удвоится, а уже к середине ХХI века численность жителей Нигерии будет сопоставимо с численностью жителей Евросоюза, добавил экс-глава Еврокомиссии.

Ранее глава МВД Италии Маттео Сальвини, отвечая на аналогичный вопрос, отметил, что считает необходимым поддержку молодежи и семей, а не миграции: нужно стимулировать молодых людей оставаться в Италии и рожать детей.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в пять раз.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.

Читайте также: Сальвини: Италия не будет заменять своих детей мигрантами