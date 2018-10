США создают на Ближнем Востоке новое государство – Суннистан

Станислав Тарасов, , 15:46 — REGNUM

Англоязычная редакция турецкой газеты Yeni Şafak, которую считают близкой к президенту Турции Реджепу Таийпу Эрдогану, опубликовала с претензией на сенсацию статью под заголовком «US seeks to merge regions in Iraq, Syria to exploit oil, gas resources» («США стремятся объединить регионы в Ираке и в Сирии для эксплуатации нефтяных и газовых ресурсов»).

В публикации утверждается, что американцы «стремятся стереть границу между Ираком и Сирией и объединить территории от иракского Киркука до Мосула и вплоть до Ракки в Сирии». Отметим в этой связи, что иракско-сирийская граница имеет протяженность 599 километров и проходит через Джезире и сирийскую пустыню. Она была установлена в результате англо-иракского договора 1922 года. До 1958 года существовала граница между Сирийской Республикой и Королевством Ирак, а с 1961 года это граница между Сирийской Арабской Республикой и Ираком. С июня 2014 года большая часть границы оказалась под контролем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в России), хотя северная ее часть оставалась под курдским контролем, формируя границу между Рожавой и Иракским Курдистаном.

По версии Yeni Şafak, которая выстраивается на основе интервью с членом городского совета Ракки Экремом Деде, «США стремятся создать между Ираком и Сирией единый энергетический коридор». По его данным, «американские, французские и британские компании готовятся к бурению и экспорту нефти и газа стоимостью в сотни миллиардов долларов». Более того, за последние шесть месяцев в районе Хасаки, Ракки, и Дейр-эз-Зора в Сирии заметно увеличилось число иностранных специалистов, которые готовят технико-экономическое обоснование этого проекта. При этом указывается, что на первом этапе будет использован «тайный трубопровод между Ираком и Сирией, который был построен во времена Саддама Хусейна, а потом построят там новый нефтепровод». То есть, как всегда, все упирается в нефть и газ.

Помимо того, турецкая газета со ссылкой на заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса сообщает, что госдепартамент стал резко увеличивать число американских дипломатов, работающих в регионе, поскольку на первый план будут выходить не столько военные, сколько дипломатические усилия. Таким образом, констатирует швейцарская газета Le Temps, на Ближнем Востоке «появляются новые сценарии и возникают новые беспрецедентные вопросы, связанные с перспективой дальнейшего развития событий». Один из них: как будет именоваться территория от Мосула до Ракки, а может быть и дальше, и не означает ли это то, что следует ожидать появления новых конфликтов?

Ответ есть и его озвучил помощник по вопросам национальной безопасности президента США Джон Болтон. Он заявил, что «США должны объединить северо-восточную Сирию с северо-западным Ираком и создать там новое территориальное образование с рабочим названием «Суннистан». Ранее в статье «Что будет после «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в России)? в The New York Times он писал следующее: «Нынешняя реальность такова, что тех Ирака и Сирии, что мы раньше знали, больше нет. «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в России) вырезало новую структуру из наследия постосманской империи, мобилизовав суннитов, которые находятся в оппозиции по отношению к режиму президента Башара аль-Асада и к правительству Ирака, подконтрольному Ирану. Кроме того, после многолетней борьбы формируется фактически независимый Курдистан. Вместо того чтобы бороться за воссоздание состояния карты мира, в котором она была после Первой мировой войны, Вашингтону следует признать новую геополитическую ситуацию.

Лучшая альтернатива «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в России) на северо-востоке Сирии и западе Ирака — новое, независимое суннитское государство. У этого «Суннистана» есть экономический потенциал для производства нефти (разумеется, при условии договоренности с курдами). Оно может быть бастионом как против Асада, так и против дружественного Ирану Багдада. Главы стран Персидского залива, которые должны уже были понять, насколько рискованно для их собственной безопасности финансировать исламский экстремизм, могли бы предоставить существенные средства. А Турцию — не забывайте, все еще являющуюся союзником НАТО — порадовала бы относительная стабильность на южной границе. Это сделало бы существование нового государства как минимум терпимым».

Администрация Трампа пытается договориться о «сделке», отдавая эту территорию под контроль саудитов за 4 млрд долларов, которые следует будет направить на требуемую инфраструктурную реконструкцию, не забывая при этом, конечно, о собственных интересах. Говоря иначе, речь идет о потенциальном разделе Ирака и Сирии. Могут ли такие события затронуть Турцию с ее имперскими амбициями? Конечно, могут, и неслучайно американские аналитики ввели в оборот термин «османское наследство» с учетом того, что США оккупировали самую богатую нефтегазовыми ресурсами часть Сирии к востоку от реки Евфрат, включая большие участки районов Дейр-Эз-зор, Аль-Хасака и Ракка. Это будет оказывать серьезное влияние на будущие и существующие трубопроводы. Большинство экспертов сходятся во мнении, что стратегической целью США является теперь Иран, осложнение для него возможностей для выстраивания любых наземных маршрутов с Сирией и Ливаном. Напомним, что события в Сирии были спровоцированы после того, когда 25 июня 2011 года в Бушере был подписан меморандум о строительстве нового газопровода Иран — Ирак — Сирия.

«Смотрим на карту мира, чтобы лучше понять следующий текст, — пишет в этой связи один российский эксперт. — Катар, наряду с Ираном обладающий крупнейшими мировыми запасами газа, предложил газопровод из Персидского залива в Турцию, который пересек бы Сирию до Средиземного моря и по которому газ пошел бы в Европу. Тем самым вытеснить Россию с европейского рынка газа, перекрыв газопроводы на Украине. Однако в 2009 году Асад отказался принять этот план, вместо этого предпочел сделку с Россией и Ираном. «Исламский газопровод» мог принести пользу России и Ирану в ущерб западным энергетическим интересам и газовым корпорациям США, более того, резко подорвать стратегическую энергетическую мощь американского союзника — Катара, а также отрезать Турцию от газопроводного потока. В этой газовой войне за европейского потребителя сошлись самые крупные газодобывающие страны».

Турецкий аналитик Фаик Булут еще в 2003 году писал: «США поставили под свой контроль Ирак и теперь должны найти путь к Средиземному морю. Это возможно в том случае, если Сирию удалить с поля как страну. Если американцам удастся взять под контроль и Средиземное море, то они создадут тогда коридор от Средиземного моря через Сирию и до самого Ирана. Если планы США будут реализованы, то тогда и европейцы могут быть отрезаны от этого региона». Вот и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф высказывает мнение, что в последнее время у США изменились приоритеты в Сирии — вместо борьбы с джихадистами главной задачей для них стало удержание контроля на сирийско-иракской границе». Одним словом, Вашингтон ведет себя нагло, считая себя вправе «перекраивать» карту региона по своему усмотрению. Посмотрим, что будет дальше.