Латвия: документы КГБ будут доступны всем

Рига, , 15:45 — REGNUM Вчера, 4 октября, латвийский сейм в окончательном чтении одобрил законопроект о публикации документов Комитета госбезопасности (КГБ) в интернете в этом году, сообщает Delfi.lv.

Планируется опубликовать журналы регистрации личных и рабочих дел агентов КГБ, исключенных из органов агентов и резидентов и материалы неудавшейся вербовки, а также оперативные дела КГБ и другие документы КГБ и его предшественников.

Центру документирования последствий тоталитаризма планируется поручить до 3 декабря передать документы Латвийскому национальному архиву для публикации на его сайте до 31 декабря 2018 года. С 1 мая 2019 года планируется публикация и других документов КГБ.

Из закона исключена норма о том, что документы КГБ после их научного изучения будут публично доступны в установленном кабинетом министров объеме и порядке. 31 мая 2018 года комиссия по научному изучению документов КГБ Латвийской ССР подала в кабинет министров заключительный доклад об обнародовании документов КГБ. Комиссия составила график публикации этих документов на несколько лет, но он носит лишь рекомендательный характер.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Бюро по защите Сатверсме (Контрразведка Латвии) направило письмо парламентской комиссии по правам человека и общественным делам, в котором предостерегло членов комиссии от публикации архивов бывшего КГБ Латвийской ССР.

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