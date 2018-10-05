Политолог: Новый «языковой закон» Украины — «политическая декларация»

Киев, , 15:52 — REGNUM Принятый Верховной радой в первом чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка» на деле призван усилить избирательную кампанию президента Украины Петра Порошенко, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 5 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Этот законопроект — это политическая декларация и агитационный плакат перед выборами», — считает Бортник.

Он также отметил, что с помощью этого закона депутаты прикрыли недавно продлённый ими же закон об особенностях местного самоуправления в Донбассе, который предусматривает языковую автономию этого региона.

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«Новый законопроект только добавит хаоса в украинское законодательство, ведь одновременно будет действовать несколько противоречивых пластов законодательства:

Конституция Украины, закон Украины «О защите национальных меньшинств» (украинский государственный, русский и языки меньшинств — свободное использование); Закон Княжицкого (только украинский); Закон Украины «О ратификации Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств» и решение Конституционного суда по судопроизводству от 2011 года (русский, венгерский и другие языки — региональные и могут использоваться в разных сферах) — у граждан появится выбор, какой закон и как им исполнять» , — прокомментировал политолог решение Верховной рады.

Бортник подчеркнул антиконституционный характер нового закона, а также то, что он неизбежно породит конфликты и языковое насилие в украинском обществе.

«Это ещё дальше отбрасывает от Украины Крым и Донбасс — уроки 2014-го года остаются невыученными;… Зато пока все «вырывают друг у друга язык» — никто не говорит о коррупции, бедности, провале большинства реформ», — подытожил политолог.

Напомним, 4 октября Верховная рада Украины приняла в первом чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка», призванный вытеснить русский язык из всех сфер жизни украинского общества.

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