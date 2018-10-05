Путин пригласил партнёров из Индии включиться в проекты в Арктике

Нью-Дели, , 15:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин предложил компаниям из Индии принять участие в арктических СПГ-проектах и поставках по Северному морскому пути. Об этом глава государства заявил сегодня, 5 октября, в Нью-Дели на закрытии российско-индийского делового форума.

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«Мы будем приветствовать, если индийские партнёры подключатся к работе и в Арктике», — сказал Путин, добавив, что это очень перспективная и долгосрочная работа «с хорошими инвестициями и хорошей отдачей».

Российский лидер отметил, что строящийся в настоящее время в России атомный флот — восемь кораблей — обеспечит надёжные поставки СПГ на индийские и мировые рынки.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин находится с официальным визитом в Индии. Глава государства прибыл в Нью-Дели 4 октября. Сегодня, 5 октября, состоялись его переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В частности, обсуждались ключевые аспекты дальнейшего развития российско-индийского особо привилегированного стратегического партнёрства. По итогам встречи президент РФ и премьер-министр Индии сделали совместное заявление, а также подписали ряд документов.

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