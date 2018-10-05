Пятница, 5 Октября 2018 года
16:56:42 МСК

Глава Еврокомиссии: нужно бороться с антисемитизмом «пока не поздно»

Политика

Глава Европейской комиссии пообщался с журналистами во время визита в австрийскую еврейскую общину

Глава Еврокомиссии: нужно бороться с антисемитизмом «пока не поздно»
Эмиль Флори. Прекратите притеснять евреев! 1904

Вена, 5 октября 2018, 15:42 — REGNUM  5 октября председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер ответил на вопросы журналистов, находясь в главной синагоге австрийской столицы, пишет газета Heute.

Он подтвердил, что его визит в синагогу — политический знак противостояния антисемитизму. По словам Юнкера, это явление вновь «буйствует по всей Европе».

«Мы должны подняться и сделать что-то против такого развития событий, пока не стало поздно!» — заявил политик.

Он отметил, что его ужасает то, с какой открытостью делаются антисемитские заявления в разных странах Европы. По его словам, «много лет назад» он не мог себе представить, что антисемитские настроения вновь будут распространяться в этой части света.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках двухдневного визита в Австрию Жан-Клод Юнкер поучаствовал в мероприятии, посвященном столетию Австрийской Республики. В своем выступлении он предупредил об опасности правых политических сил.

Читайте ранее в этом сюжете: Жан-Клод Юнкер посетит главную синагогу Вены и еврейскую общину

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Австрии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить