Глава Еврокомиссии: нужно бороться с антисемитизмом «пока не поздно»

Вена, , 15:42 — REGNUM 5 октября председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер ответил на вопросы журналистов, находясь в главной синагоге австрийской столицы, пишет газета Heute.

Он подтвердил, что его визит в синагогу — политический знак противостояния антисемитизму. По словам Юнкера, это явление вновь «буйствует по всей Европе».

«Мы должны подняться и сделать что-то против такого развития событий, пока не стало поздно!» — заявил политик.

Он отметил, что его ужасает то, с какой открытостью делаются антисемитские заявления в разных странах Европы. По его словам, «много лет назад» он не мог себе представить, что антисемитские настроения вновь будут распространяться в этой части света.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках двухдневного визита в Австрию Жан-Клод Юнкер поучаствовал в мероприятии, посвященном столетию Австрийской Республики. В своем выступлении он предупредил об опасности правых политических сил.

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