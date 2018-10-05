Ряд депутатов Ингушетии заявил о фальсификации голосования по границе

Магас, , 15:28 — REGNUM Несколько депутатов парламента Ингушетии отказались от итогов голосования по республиканскому закону об административной границе между Ингушетией и Чечней. Они подписали заявление, в котором говорится, что 16 парламентариев проголосовали против принятия указанного законопроекта, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Напомним, голосование состоялось 4 октября. Согласно официальным данным, из 25 присутствовавших депутатов одобрили законопроект 17 человек, трое высказались против и пять человек воздержались. Всего же в законодательном органе Ингушетии 32 народных избранника.

По словам депутата Народного собрания Закрия Мамилова, результаты голосования сфальсифицированы и депутаты намерены направить заявление об этом факте в адрес исполняющего обязанности председателя парламента Якуба Картоева и в республиканское управление министерства юстиции.

Газета «Ингушетия» обратила внимание на то, что накануне голосования в интервью национальной телерадиокомпании «Ингушетия» Мамилов заявлял, что поддерживает соглашение о границе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября глав Чечни Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение об административной границе между регионами. Дальнейшим шагом для закрепления этого соглашения должно было стать рассмотрение вопроса о границе парламентами субъектов, а после этого границы между республиками должен утвердить Совет Федерации Федерального Собрания России.

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Парламент Чечни одобрил этот договор 4 октября, и глава Чечни подписал его в качестве закона. По официальным данным, одобрил законопроект и парламент Ингушетии. Однако, недовольные этим решением граждане вышли на акцию протеста. Они собрались на центральной площади в Магасе и продолжают стоять уже вторые сутки, требуя референдума по вопросу границы с Чечней.

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