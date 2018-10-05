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Посол США в Индонезии: Вашингтон не будет развертывать военные силы в Палу

Политика

Посол США упомянул, что только те военные, кто будет управлять самолетом C-130, прибудут в Индонезию

Джакарта, 5 октября 2018, 15:35 — REGNUM  Посол Соединенных Штатов Америки (США) в Индонезии Джозеф Донован подчеркнул, что США не планируют и не хотят развертывать военные силы в Палу, сообщает Sindonews.

Посол упомянул, что только те военные, кто будет управлять самолетом C-130, прибудут в Индонезию.

«Самолет C-130 — это военный самолет и только военнослужащие могут им управлять. С-130 прибудет в Индонезию и пробудет там столько, сколько правительству Индонезии это будет необходимо», — отметил Джозеф Донован.

Напомним, вице-президент Индонезии Юсуф Калла отказался от военной помощи США. Индонезийское правительство заявило, что оно больше ориентируется на иностранную помощь для восстановления и реконструкции пострадавших от землетрясения и цунами районов.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия отклонила военную помощь США в Палу

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