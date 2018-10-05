Языковой закон раскалывает Украину и назначает внутренних врагов — депутат

Киев, , 15:22 — REGNUM Закон о защите украинского языка раскалывает общество и назначает внутренних врагов. На Украине нужно вести мораторий на законы, которые раскалывают общество вопросами языка, истории и веры. Об этом 5 октября заявил депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул.

«Должен быть введен мораторий — запрет на законы, которые раскалывают общество вопросами языка, истории и веры. Когда власть начинает спекулировать на языковых вопросах, жди беды и выборов. Если бы руководители страны умели работать, они бы предлагали пути вывода страны из кризиса и говорили об экономике», — сказал Вилкул.

По его словам, власть вновь использует предвыборную манипулятивную технологию — «раскалывает общество и назначает внутренних врагов, поэтому опять подняты вопросы языка».

Вилкул подчеркнул, что знать государственный язык необходимо, но при этом должны соблюдаться права национальных меньшинств, как это предусмотрено Конституцией, Европейской хартией о языках национальных меньшинств и другими международными документами, которые Украина обязалась выполнять.

«А какими-то «не настоящими» украинцами назначают миллионы граждан Украины, которые говорят на венгерском, румынском, русском и других языках… Для меня украинец — каждый, кто связывает свое будущее с нашим государством и готов на него работать. И мне все равно, на каком языке он говорит, в какую церковь ходит, и даже, какой он национальности», — подытожил Вилкул.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Украины приняла за основу законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, разработанный депутатами фракции «Народный фронт». Законопроект обязывает обязательное преподавание на украинском языке в садиках, школах и вузах. При этом в больницах вести прием и заполнять историю болезни нужно только на государственном языке. Работники сферы обслуживания обязаны на работе говорить только на государственном языке.

Кроме того, печатные СМИ, теле‑ и радио, и даже интернет-сайты обязываются давать материалы только на государственном языке. Телепередачи на других языках необходимо дублировать, а участникам программ, которые говорят на другом языке, должны обеспечивать синхронный перевод.

Для контроля выполнения нового языкового закона Кабмином будет назначаться Уполномоченный. В законе также предусматривается наличие так называемых «языковых инспекторов», функция которых состоит, в том числе, в выписывании штрафов и наказаний. Хотя эту скандальную норму из закона обещали изъять. Полномочия по контролю перейдут к «языковому омбудсмену», за которым, в прочем, сохраняются все полномочия инспекторов.