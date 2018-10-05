Варшава готова работать с ДНР в обход Киева?

Станислав Стремидловский, , 15:16 — REGNUM

Шеф Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Павел Солох совершает двухдневный визит в Киев. Вчера, 4 октября, он встречался со своим коллегой, главой Совета национальной безопасности и обороны Украины (РНБО) Александром Турчиновым, а сегодня — с украинским министром обороны Семеном Полтораком.

На сайте BBN об этом сообщается кратко и по сути цитируется депеша корреспондента Польского агентства печати (PAP) в Киеве. Заголовок: «Главная угроза для нас — это Россия». PAP цитирует слова Солоха о том, что «обе наши страны (Польша и Украина — С.С.) направлены в будущее». Однако есть условие, которое состоит в том, «чтобы прояснить некоторые спорные вопросы», хотя это и «не может скрыть фундаментальную проблему: мы обречены друг на друга, а наша безопасность зависит от безопасности каждого из нас». Отмечается и то, что шеф BBN «заверил: суверенитет и территориальная целостность Украины имеют решающее значение для безопасности Польши, нашего региона и в глобальном измерении». В то же время на сайте РНБО сообщение носит официальный ведомственный характер и более расширенное по объему.

Заголовок со ссылкой на заявления Турчинова и Солоха гласит, что оба чиновника «обсудили актуальные направления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и оборонном секторе». Что интересно, обозначенная польской стороной тема «территориальной целостности» в релизе не упоминается. Вместо этого цитируются высказывания Турчинова об «агрессивных действий Кремля», говорится о «защиты от киберагресии», «результативном сотрудничестве Украины и Польши в военной, оборонной и военно-технической сферах», предложено углубить «двустороннее сотрудничество между спецслужбами», заняться «совместными научно-производственными проектами по изготовлению сверхточного и высокотехнологичного оружия». Отдельно назван интерес Киева к Варшаве по линии НАТО.

В контексте происходящих событий и тенденций сказать можно следующее. В последних числах сентября интервью по широкому кругу вопросов польско-украинских отношений дал заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий. Комментируя их состояние, он отметил: «Проблема не столько в истории 75-летней давности, сколько в политических и административных решениях, принятых сегодня. В том числе о подвешивании украинским государством реализации фундаментального христианского права: достойного захоронения и уходу за останками родных. С растущей обеспокоенностью мы наблюдаем за деятельностью региональных властей, прежде всего, Львовской и Волынской областей. Четкая поддержка региональными администрациями администраций националистических кругов вызывает озабоченность по поводу правдивости декларируемой поддержке нашей стране из-за ее фактического отсутствия».

Таким образом, можно сказать, что Варшава вводит в межгосударственные отношения между Польшей и Украины региональный фактор, который может оказать негативное влияние в целом. Как заявил на днях директор украинского Института национальной памяти (ИНП) Владимир Вятрович, вскоре в пяти украинских городах появятся филиалы ИНП и «это решение важно как для того, чтобы реализовать всеукраинскую политику национальной памяти на местном уровне, так и для того, чтобы в эту политику имплементировать особенности нашей локальной истории». Учитывая, что Вятрович на своем уровне проводит линию, которая раздражает Варшаву, она в свое время пошла даже на то, чтобы запретить въезд главе украинского Института въезд в Польшу, воплощение львовского видения в масштабах всей Украины вряд ли обрадует польские власти. Собственно, в том числе и поэтому в частном вопросе привлечения украинских гастарбайтеров в страну Варшава отдает приоритет работникам с востока Украины. Ведь их «локальная история» — в отличие от украинцев с Запада — не предполагает симпатий к эксплуатируемой нынешними «националистическими кругами» исторической памяти, во многом антипольского характера.

В этой связи вызывает интерес опубликованное на днях влиятельной польской газетой Rzeczpospolita интервью с «лидером Донецкой республики» (так в заголовке — С.С.) Денисом Пушилиным. Сам по себе разговор сенсаций не содержит. Но факт появления его вызвал взрыв возмущения как среди поклонников киевского режима в Польше, так и в украинской среде. Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица написал в своем блоге: «Мне обидно и неприемлемо, что такая уважаемая газета, какRzeczpospolita, публикует интервью с марионеткой Кремля, представителем террористической организации «ДНР». А один из украинских политологов сообщил, что он «не сомневается» в том, что это интервью — «результат действий российских спецслужб, направленных на дискредитацию Украины».

Однако учитывая, что публикация состоялась за день до визита Павла Солоха в Киев, хотя, как говорится в редакционной сноске, разговор состоялся еще в начале сентября, похоже, таким образом польская сторона дала понять своим украинским партнерам, что может выйти и напрямую на общение с Донецком, вследствие чего сделанный шефом Бюро национальной безопасности Польши акцент на «территориальной целостности» Украины приобретает характер мягкого (или уже не мягкого) предупреждения киевскому режиму.