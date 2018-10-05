Украина снова сорвала развод сил в Станице Луганской

Луганск, , 15:19 — REGNUM Развод сил в Станице Луганской 5 октября снова сорвала Украина, заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) полковник Михаил Филипоненко, сообщает «Луганский информационный центр».

По его словам, 5 октября в назначенное время войска ЛНР запустили белую сигнальную ракету как сигнал о готовности к отводу сил и средств в Станице Луганской. Однако ответа со стороны Украины так и не последовало.

«Сегодня ВСУ подтвердили в очередной раз, что они не готовы выполнять те договоренности, которые были достигнуты в Минске», — сказал Филипоненко.

Напомним, попытки провести развод сил в Станице Луганской между ЛНР и Украиной совершались уже несколько десятков раз, но ни разу они не завершились успехом.