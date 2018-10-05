Пятница, 5 Октября 2018 года
15:52:26 МСК

Украина снова сорвала развод сил в Станице Луганской

Политика

Войска ЛНР запустили сигнальную ракету, но ответа не последовало

Луганск, 5 октября 2018, 15:19 — REGNUM  Развод сил в Станице Луганской 5 октября снова сорвала Украина, заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) полковник Михаил Филипоненко, сообщает «Луганский информационный центр».

По его словам, 5 октября в назначенное время войска ЛНР запустили белую сигнальную ракету как сигнал о готовности к отводу сил и средств в Станице Луганской. Однако ответа со стороны Украины так и не последовало.

«Сегодня ВСУ подтвердили в очередной раз, что они не готовы выполнять те договоренности, которые были достигнуты в Минске», — сказал Филипоненко.

Напомним, попытки провести развод сил в Станице Луганской между ЛНР и Украиной совершались уже несколько десятков раз, но ни разу они не завершились успехом.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Действия ВС Украины в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить