Клинцевич: «Украина — это террористическое государство»

Москва, , 15:32 — REGNUM Украина является террористическим государством, власть которого причастна к совершению преступлений, заявил 5 октября член Совета Федерации Франц Клинцевич в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он прокомментировал последние события — вновь поднятую тему обвинений СССР в «голодоморе», а также известия о прекращении голодовки осужденным за террористические преступления Олегом Сенцовым.

«Когда страна, которая обладает огромным научным потенциалом, страна, которая знает, что такое образование вдруг начинает поднимать искусственную ситуацию (он уточнил, что имеет в виду Украину, рассуждающую о «голодоморе», — прим. ИА REGNUM ), не нужно быть семи пядей, чтобы понимать — начался процесс специальной операции», — сказал Клинцевич.

По его мнению, у образованного украинского народа в марте 2019 года будет шанс сделать выбор своего будущего президента.

«Но сегодня, как человек военный, я хочу сказать: Украина — это террористическое государство», — заявил член Совфеда.

Он перечислил преступления киевских властей: вручение винтовок снайперам на Майдане, террористические операции против Крыма, взрывы ЛЭП, проникновение террористических групп, убийства на Донбассе.

«И Сенцов с точки зрения прокуратуры, Следственного комитета абсолютно доказан как прикрывающийся статусом цивилизованного, интеллигентного человека, журналиста простой организатор террористов», — считает Франц Клинцевич.

Олег Сенцов осужден в 2015 году за подготовку взрывов в Симферополе. Его приговорили к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 14 мая 2018 года, находясь в колонии «Белый медведь», Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения политзаключенных. 5 октября стало известно, что заключенный прекратил голодовку на ее 145-й день.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Сенат США принял резолюцию о признании голода 1932−1933 годов «геноцидом украинского народа».