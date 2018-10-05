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Очередной конфуз Трампа: к президентскому ботинку прилипла салфетка

Политика

На видеозаписи хорошо видна фигура Трампа, уверенно поднимающегося ко входу в самолет с обрывком бумаги, прилипшим к каблуку левого ботинка

Вашингтон, 5 октября 2018, 15:04 — REGNUM  Перед вылетом президентского самолета в штат Миннесота глава Белого дома Дональд Трамп поднялся по трапу, не обратив внимания на приставший к ботинку кусок салфетки. Об этом сообщает 5 октября издание Huffington Post.

На видеозаписи хорошо видна фигура Трампа, уверенно поднимающегося ко входу в самолет с обрывком бумаги, прилипшим к каблуку левого ботинка. Обрывок отклеился от обуви в тот момент, когда американский лидер вошел внутрь «борта №1».

Как сообщало ИА REGNUM, поведение президента США Дональда Трампа во время прогулки с королевой Великобритании Елизаветой II возмутило интернет-пользователей. Трамп некоторое время шел впереди королевы, а та пыталась его обойти. Затем глава США вовсе преградил Елизавете путь и оглянулся, потеряв её из виду.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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