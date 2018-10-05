Посол Украины раскритиковал СМИ Польши за интервью с представителем ДНР

Варшава, , 15:08 — REGNUM Польские СМИ легитимизируют «мнение Кремля», прикрываясь свободой слова, заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в своём письме, направленном в редакцию издания Rzeczpospolita 4 октября и опубликованном на официальной странице посольства Украины в социальной сети Facebook.

Негативную реакцию дипломата вызвало интервью с представителем ДНР Денисом Пушилиным, ранее опубликованное в издании Rzeczpospolita.

«Предоставление площадки для пропаганды лицу, которое является соучастником «российской агрессии» против Украины, нарушение Россией международного права, убийство мирных граждан не может остаться без реакции», — считает Дещица.

Он призвал польские СМИ больше никогда не давать слова представителям Донбасса:

«Свобода слова и особенности журналистской деятельности не могут служить оправданием для легитимизации или распространения сепаратистских агрессивных прокремлёвских точек зрения во времена гибридной войны, которую ведёт Россия не только против Украины, а и против Запада», — подчеркнул дипломат.

Отметим, что запрет «неправильной» точки зрения — нормальная практика на Украине. Недавно на высшем уровне началась травля оппозиционных телеканалов 112.ua и NewsOne. Украинские власти рассматривают вопрос о запрете их деятельности.

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