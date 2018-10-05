ЕС выделит 30 млн евро для борьбы с засухой в Афганистане

Кабул, , 16:49 — REGNUM Посол ЕС в Афганистане Пьер Маядон 3 октября на совещании, посвященном проблемам преодоления последствий изменения климата в Афганистане, заявил, что Европейский союз выделит в качестве помощи 30 млн евро для борьбы с засухой в стране. Об этом сообщает афганское информационное агентство «Пажвок».

Пьер Маядон отметил, что последствия изменения климата заметны по всему земному шару, однако в Афганистане ситуация стоит особо остро. Засуха в стране в этом году привела к нехватке питьевой воды и воды для орошения, снижению урожая и падению уровня подземных вод. Посол назвал борьбу с изменениями климата одной прямой обязанностью правительства страны. ЕС призвал другие страны-доноры присоединиться к инициативе и выделить средства для борьбы с последствиями изменения климата.

Директор Национального агентства по охране окружающей среды Афганистана Шах Заман Майванди приветствовал вклад ЕС в борьбу с изменением климата, но сообщил, что на эти цели Афганистану необходимо более 17 млрд долларов США в период с 2020 по 2030 гг.