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Индия начала гуманитарную операцию в Индонезии

Политика

Правительство Индии направило на индонезийский остров Сулавеси гуманитарную помощь и медицинский персонал

Нью-Дели, 5 октября 2018, 18:52 — REGNUM  3 октября началась широкомасштабная гуманитарная операция правительства Индии по помощи Индонезии, серьезно пострадавшей от землетрясения и цунами. По сообщению индийского новостного издания «Навбхарат Таймс», решение об организации указанной программы было принято премьер-министром Индии Нарендрой Моди 1 октября во время разговора со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо.

В рамках операции под названием «Самудра Мейтри» («Морская дружба») 6 октября на индонезийский остров Сулавеси прибудут два самолета и три морских судна с гуманитарной помощью и медицинским персоналом. Известно, что в ходе операции Индия поставит в Индонезию оборудование для больниц и лекарства.

От землетрясения магнитудой 7,5 баллов и последующего цунами высотой больше шести метров пострадало более 2,5 млн человек. Для помощи населения в стране было развернуто 140 спасательных лагерей, убежище в которых нашли более 70 тысяч человек. В стране наблюдается острая нехватка продуктов питания и медикаментов.

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Зарубежная хроника
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