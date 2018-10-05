Пакистан обещал США помочь в переговорах с «Талибаном»*

Исламабад, , 17:28 — REGNUM В ходе переговоров с госсекретарем США Майком Помпео министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши предложил поспособствовать переговорам США с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, 4 октября Шах Мехмуд Куреши подвел итоги встречи с главой внешнеполитического ведомства США. По словам министра, он снова попросил Помпео возобновить помощь Пакистану, выделение которой было прекращено после решения президента США Дональда Трампа. Кроме того, министр иностранных дел предложил услуги Пакистана в деле налаживания диалога между США и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Первая встреча в рамках этого диалога прошла в июле в Катаре. Теперь же министр считает, что Пакистан способен помочь сторонам прийти к соглашению о судьбе Афганистана.

Выступая в Институте мира 4 октября, Шах Мехмуд Куреши заявил, что Майк Помпео «проявил готовность слушать». По словам пакистанского министра иностранных дел, он возвращается в Исламабад «немного более обнадеженным».