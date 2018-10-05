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В Пакистане на выборах в парламент оппозиция выступит единым фронтом

Политика

Две крупнейшие оппозиционные партии Пакистана договорились выдвинуть общих кандидатов на дополнительных выборах, которые пройдут 14 октября

В Пакистане на выборах в парламент оппозиция выступит единым фронтом
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Сила — в единстве

Исламабад, 5 октября 2018, 17:50 — REGNUM  Представители двух крупнейших оппозиционных партий Пакистана «Пакистанская Народная Партия» и «Пакистанская мусульманская Лига» (Наваза Шарифа) договорились выдвинуть на дополнительных выборах в Национальную Ассамблею 14 октября общих кандидатов. По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, соглашение было достигнуто во время встречи представителей партий в Парламентских Ложах в Исламабаде.

Выступая на пресс-конференции после переговоров, генеральный секретарь «Пакистанской Народной Партии» Найар Хуссейн Бухари сообщил, что обсуждение было «плодотворным»: партия получила поддержку «Пакистанской мусульманской Лиги» (Наваза Шарифа) для своих кандидатов из Карачи.

Соглашение о сотрудничестве между двумя партиями достигнуто впервые с июля 2018 года, когда оппозиционная коалиция из 11 партий в Национальной Ассамблее развалилась после отказа «Пакистанской Народной Партии» в последний момент поддержать кандидата в премьеры от «Пакистанской мусульманской Лиги» (Наваза Шарифа). С этого момента новая правящая партия Пакистана «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость») не встречала совместного отпора разобщенной оппозиции.

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Зарубежная хроника
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