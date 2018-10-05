Пакистанское правительство отчитается за первые 100 дней через Интернет

Исламабад, , 19:03 — REGNUM Правящая партия Пакистана «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость») создала специальный сайт, на котором любой желающий может следить за исполнением предвыборных обещаний за первые 100 дней нового правительства.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News со ссылкой на советника премьер-министра Пакистана по госучреждениям Шехзада Арбаба, главная цель сайта — открытость правительства перед обществом. По словам Шехзада Арбаба, правящая партия хочет, чтобы каждый пакистанец «мог следить за тем, как мы выполняем нашу работу».

Запуск сайта стал еще одним шагом партии «Техрик-э-Инсаф» к всенародной поддержке: ранее глава партии, пакистанский премьер Имран Хан организовал аукцион автомобилей представительского класса из имущества правительства, а также пообещал, что в резиденции премьер-министра в Исламабаде будет открыт новый современный университет.