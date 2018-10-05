До конца 2018 года глава МИД РФ может несколько раз посетить Италию

Рим, , 14:39 — REGNUM До конца 2018 года может состояться не один, а несколько визитов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Италию. Об этом сообщил посол РФ в республике Сергей Разов.

Читайте также: Отношения Италии и РФ должны строиться на прагматизме — Лавров

«До конца года мы ожидаем визит, а может и визиты министра Лаврова», — сказал дипломат, слова которого цитирует ТАСС, выступая 5 октября на конференции «Россия — Европа, диалог и противостояние» в римском университете «Сапиенца».

Разов отметил, что поводы для этого есть. В частности, международная конференция «Средиземноморские диалоги», которую ежегодно совместно с МИД Италии проводит Институт политических исследований. Ранее глава МИД РФ уже дважды принимал в ней участие.

Также в сюжете: Сальвини едет в Москву на финал ЧМ и встречу с Путиным

Напомним, четвёртая ежегодной конференции «Средиземноморские диалоги» на высшем уровне (Mediterranean Dialogues — MED) состоится в Риме 22−24 ноября 2018 года. Участие в ней примут главы государств и правительств государств Средиземноморья, представители предпринимательских и научных кругов, общественных организаций и СМИ.

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиция Италии вновь обвинила РФ во вмешательстве в политику