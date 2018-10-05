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Новый глава Зауралья собирает с чиновников отчёты

Политика

Власти Курганской области обратят внимание на жизнь простых людей?

Курган, 5 октября 2018, 14:38 — REGNUM  Новый глава Зауралья Вадим Шумков поставил членам областного правительства задачу подготовить отчёт по каждой сфере жизни региона и работе с федеральными министерствами. Руководители департаментов должны выполнить задание к 8 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Курганской области.

«Мое требование — профессионализм и нацеленность на результат. Люди оценивают нашу работу. Мне нужен именно результат. Я понимаю, что он и вам нужен тоже. И самое главное — он нужен людям», — приводит пресс-служба слова Вадима Шумкова.

Особое внимание врио губернатора поручил обратить на сферы, наиболее близкие к населению: здравоохранение, образование, ЖКХ, госуслуги. По запуску отопления отчет должен быть готов в экстренном порядке к вечеру 5 октября.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, 2 октября президент России подписал указ о назначении врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова, заместителя главы Тюменской области. Его предшественник Алексей Кокорин ранее уволился. Теперь он работает в совете директоров госкорпорации «Атомредметзолото», которая входит в Росатома.

Эксперты в большинстве ожидают от Шумкова успешной работы по улучшению ситуации в регионе. .

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