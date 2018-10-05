Правительство Индии обсудило меры преодоления нефтяных шоков

Нью-Дели, , 19:11 — REGNUM Недавний роста цен на углеводороды может привести к негативным последствиями для экономики Индии — таково резюме встречи министра финансов Аруна Джетли и министра нефтяной промышленности Дхармендры Прадхана. Руководители ведомств обсудили меры по минимизации ущерба экономике страны.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», наибольшие потери несет сфера сельского хозяйства, так как этот сектор экономики наименее защищен. При этом фермерские хозяйства являются основным потребителем дизельного топлива, необходимого для работы сельскохозяйственного оборудования. Опасения нарастают в виду приближающегося сезона сбора урожая. В результате рост цен на нефть может повлечь за собой повышение цен на продовольствие.

Единственным выходом из ситуации на данном этапе может стать требование к нефтяным компаниям заморозить цены и возместить потери в будущем, когда произойдет стабилизация на рынке углеводородов. Подобная мера может оказать значительное влияние на фискальный дефицит страны.