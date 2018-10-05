В Чимкенте прошли выборы депутатов в Сенат

Чимкент, Казахстан, , 14:59 — REGNUM На выборах в Сенат парламента Казахстана от Чимкента победили секретарь городского маслихата (совета) Нурлан Бекназаров и бывший первый заместитель главы Южно-Казахстанской области Дархан Сатыбалды, сообщает 5 октября агентство «Казинформ».

Всего в выборах депутатов приняли участие шесть человек — два кандидата от маслихата и 4 — самовыдвиженцы.

Нурлан Бекназаров избирался депутатом II, III, IV и V созывов маслихата Чимкентского городского округа. Дархан Сатыбалды с 2011 по 2013 год работал в канцелярии председателя правительства республики. С 27 мая 2013 по август 2015 года занимал должность мэра Чимкента.

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