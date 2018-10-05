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Вьетнам укрепляет оборонное сотрудничество с США

Политика

В резиденции министерства обороны Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) состоялась встреча министра обороны Вьетнама генерала армии Нго Суан Литя с помощником министра обороны США Рендаллом Шривером

Ханой, 5 октября 2018, 18:32 — REGNUM  В резиденции министерства обороны Вьетнама состоялись переговоры между министром обороны Вьетнама Нго Суан Литем помощником министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рендаллом Шривером. В ходе переговоров министр обороны Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нго Суан Лить заявил, что страны должны продолжать развивать сотрудничество в области обороны. Министр обороны также предложил расширить сотрудничество в сфере подготовки военнослужащих, организовать регулярный обмен делегациями, опытом и оказывать взаимопомощь при стихийных бедствиях.

Кроме того, министр обороны СРВ Нго Суан Лить поблагодарил США за помощь в оснащении и подготовку вьетнамских военнослужащих, которые были отправлены в Судан для участия в миротворческой операции ООН.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», стороны также договорились о принятии мер с целью повышения эффективности двустороннего сотрудничества. Для этого предполагается продолжить линию на преодоление последствий войны во Вьетнаме, сохранение мира и безопасности в регионе, обмен планами сотрудничества и координации действий, помощь при стихийный бедствиях.

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Зарубежная хроника
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