Зачем Сенат США принял резолюцию о признании «голодомора» на Украине?

Москва, , 15:22 — REGNUM США пытаются убедить весь остальной мир, что с Россией нельзя иметь никаких дел, считает профессор факультета глобальных процессов МГУ Александр Сагомонян. Об этом он заявил 5 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что Сенат США принял резолюцию о признании «голодомора» на Украине.

«Известный американский политолог Джозеф Най сказал, что в информационный век побеждает тот, чья история убедительнее, — отметил Сагомонян. — Тот, чья история способна привлекать людей. Сейчас это поле информационной войны. Какая задача? Всё в том же ключе: демонизация России. Америка пытается вбить в головы всего мира: «С этой страной иметь дела нельзя. Россия правопреемница СССР, она истребляла людей. От неё и сейчас можно ждать того же. Никаких деловых контактов». Это очень серьёзная резолюция, потому что идёт информационная атака на Россию со всех сторон. В том числе и с исторического поля».

В качестве ответа на действия Сената США Сагомонян предложил поднять вопрос о геноциде коренного населения США, устроенного колонистами, а также о насильственном перемещении граждан США японского происхождения в годы Второй мировой войны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сенат США принял резолюцию о признании голода 1932−1933 годов «геноцидом украинского народа».

«Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, в котором голодомор 1932−1933 годов признаётся геноцидом украинского народа», — сообщается на странице посольства Украины в США в социальной сети Facebook.

В документе также порицаются «систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершённые советским правительством против украинского народа».