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На Украине начали заочное расследование по делу экс-министра доходов

Политика

Бывший министр доходов подозревается в выводе $12 млрд из госбюджета

Киев, 5 октября 2018, 14:30 — REGNUM  Украинский суд начнет заочное расследование против экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, сообщает 5 октября «112 Украина».

По его словам, Клименко, который был министром доходов в правительстве Януковича, проходит по делу о «налоговых площадках». Матиос отметил, что военная прокуратура завершила расследование еще в марте 2018 года, теперь начнется процедура заочного расследования. Военный прокурор отметил, что адвокаты Клименко самоустранились.

Напомним, Клименко подозревают в выводе из госбюджета $12 млрд, а также в государственной измене. В рамках расследования по стране было проведено 400 обысков.

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Политическая жизнь Украины
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