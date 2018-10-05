МИД СРВ: острова в Южно-Китайском море являются вьетнамскими

Ханой, , 17:11 — REGNUM 4 октября состоялась очередная пресс-конференция МИД СРВ, на которой официальный представитель министерства Ле Тхи Тху Тханг ответила на вопросы журналистов. Вопросы в основном касались проблем в Южно-Китайском море, среди которых: масштабные военно-морские учения Китая, принадлежность Парасельских островов и Спратли.

Пресс-секретарь МИД СРВ Ле Тхи Тху Тханг прокомментировала «опасные маневры» кораблей военно-морских сил КНР и США, которые произошли возле островов Парасельских островов. Прежде всего, по заявлению пресс-секретаря МИД СРВ, эти острова, так же как и острова Спратли, являются вьетнамскими. Кроме того, обе стороны должны соблюдать положения Конвенции ООН по морскому праву (1982 г.). По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», Вьетнам рассчитывает на соблюдение всеми странами положений конвенции с целью сохранения мира и стабильности в регионе и мире.