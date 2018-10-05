Глава парламента Казахстана: послание Назарбаева – беспрецедентный документ

Астана, , 14:28 — REGNUM Послание президента Казахстана Нурсултана Назарбаева является логичным продолжением политики государства, направленным на рост благосостояния населения, заявил 5 октября председатель Мажилиса парламента республики Нурлан Нигматулин, сообщает 5 октября агентство «Казинформ».

Спикер считает, что по масштабам поставленных целей и темпам изменений представленный главой государства документ беспрецедентен. В послании были затронуты почти все ключевые вопросы жизни общества.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу, в котором рассмотрел вопросы семьи и молодежи, жилья и зарплат, качества дорог и ЖКХ, модернизации МВД и другие вопросы.

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